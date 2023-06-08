Лукашенко обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина первой заговорила о подрыве Каховской ГЭС
Украина первой заговорила о прорыве Каховской ГЭС. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями совбезов стран ОДКБ, пишет издание «Известия».
Белорусский лидер также задался вопросом о том, кто причастен к подрыву Каховской ГЭС и прокомментировал ситуацию пословицей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сначала остановить конфликт на Украине, а потом искать его причины.
Белорусский лидер также задался вопросом о том, кто причастен к подрыву Каховской ГЭС и прокомментировал ситуацию пословицей.
«Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал . Говорят, на воре и шапка горит», - заявил Лукашенко.Он также добавил, что Украине нужно было скрыть три дня своего наступления, все говорят о Каховке, а о потерях среди личного состава украинских военных никто не говорит. Глава государства также призвал подумать над тем, что США заняли осторожную позицию по поводу произошедшего на Каховской ГЭС.
Ранее «Радио 1» сообщало, что президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сначала остановить конфликт на Украине, а потом искать его причины.
Анастасия Крестьянова