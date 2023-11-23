Лукашенко обвинил Украину в создании угрозы миру

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что неконтролируемые поставки оружия через Украину следует рассматривать как угрозу для всего мира.
Об этом глава республики сообщил в рамках своего выступления на саммите ОДКБ в Минске.
По словам Лукашенко, региональные конфликты, в которых используется современное вооружение, могут перекинуться на другие страны. Президент пояснил, что то оружие, которое союзники Украины поставляют Киеву, уходит на черный рынок. Такое неконтролируемое движение вооружения создает угрозу не только отдельным регионам, но и всему миру.
Лукашенко добавил, что угроза безопасности особенно существует там, где разгораются новые очаги противостояния, например, как на Ближнем Востоке.
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По словам Лукашенко, региональные конфликты, в которых используется современное вооружение, могут перекинуться на другие страны. Президент пояснил, что то оружие, которое союзники Украины поставляют Киеву, уходит на черный рынок. Такое неконтролируемое движение вооружения создает угрозу не только отдельным регионам, но и всему миру.
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Анастасия Крестьянова