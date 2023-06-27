Лукашенко: оппозиция на фоне событий в России попыталась организовать мятеж в Белоруссии

Фото: сайт Кремля
Лукашенко заявил о попытке оппозиции организовать мятеж в Белоруссии
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что оппозиция за рубежом пыталась организовать в Белоруссии вооруженный мятеж на фоне событий в России 24 июня. Об этом сообщает РИА Новости.
Лукашенко отметил, что у белорусской оппозиции не получилось осуществить задуманное и «фальстарт произошел».
Напомним, в ночь на субботу в Ростове-на-Дону вагнеровцы захватили штаб Южного военного округа. Причиной стали заявления Пригожина о том, что ВС РФ якобы ударили по лагерям ЧВК. Против главы «Вагнера» возбудили уголовное дело об организации военного мятежа.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Лукашенко заявил, что армия Белоруссии была в полной боевой готовности во время мятежа ЧВК.
Лукашенко отметил, что у белорусской оппозиции не получилось осуществить задуманное и «фальстарт произошел».
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Лукашенко заявил, что армия Белоруссии была в полной боевой готовности во время мятежа ЧВК.
Екатерина Коршунова