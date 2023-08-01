Лукашенко опроверг заявления Варшавы о выдвижении «вагнеровцев» в сторону Польши

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии заявил, что ЧВК «Вагнер» находятся на своем месте и обучают белорусских военных, а не идут отрядом на Польшу. Его слова передает агентство БЕЛТА.
Напомним, 29 июля польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что более ста бойцов ЧВК «Вагнер» выдвинулись к границе Белоруссии и Польши.
Он добавил, что в его обязанности входит обучение белорусских военных. По его словам, армия, которая не воюет, это всего лишь наполовину армия.
Лукашенко также подчеркнул, что не хочет воевать, и не желает смерти военным, именно поэтому их нужно обучать. Таким образом, бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают находиться под Осиповичами, в центре Беларуси, где проводят тренировки с белорусскими военными.
Читайте также:
Лукашенко понадеялся, что Белоруссия не применит ядерное оружие
Польша разместила снайперов на границе с Беларусью
В Польше не отнеслись серьезно к словам Лукашенко об экскурсии «Вагнера» в Варшаву
«Вдруг, слышу недавно, взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК "Вагнер" в 100 человек сюда не перемещались. А если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно», - заявил Лукашенко.
Он добавил, что в его обязанности входит обучение белорусских военных. По его словам, армия, которая не воюет, это всего лишь наполовину армия.
Лукашенко также подчеркнул, что не хочет воевать, и не желает смерти военным, именно поэтому их нужно обучать. Таким образом, бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают находиться под Осиповичами, в центре Беларуси, где проводят тренировки с белорусскими военными.
Читайте также:
Лукашенко понадеялся, что Белоруссия не применит ядерное оружие
Польша разместила снайперов на границе с Беларусью
В Польше не отнеслись серьезно к словам Лукашенко об экскурсии «Вагнера» в Варшаву
Элина Позднякова