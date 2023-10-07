Лукашенко оценил жизненный путь президента России Путина в день его рождения

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Президент Белоруссии направил российскому лидеру Владимиру Путину поздравление в честь его 71-летия. В своем послании глава союзной республики назвал жизненный путь российского президента ярким примером беззаветного служения Отечеству.
Белорусский лидер также выразил уверенность, что традиционно открытые и доверительные отношения двух стран далее будут только укрепляться. Сотрудничество и интеграция государств послужат на благо народам России и Белоруссии. Лукашенко пожелал Путину здоровья, жизненных сил, поддержки друзей и близких в реализации многотрудных задач и достижении намеченных целей.
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Александр Бойцов