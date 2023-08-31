Лукашенко ответил на требования вывести «Вагнер» из Белоруссии

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Белорусский лидер Александр Лукашенко ответил на требования Польши и Прибалтики о выводе войск «Вагнер» из Белоруссии.
«Они достукались до того, что уже требуют немедленного вывода их («Вагнер») из Беларуси. Ответ простой: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это - необоснованные и глупые требования», - прокомментировал ситуацию Лукашенко.
Глава Белоруссии напомнил, что, выдвигая подобные требования, западные сами продолжают увеличивать оборонные бюджеты и наращивать военное присутствие на белорусских границах.
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Евгения Парфентьева