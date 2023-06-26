Лукашенко ответит на вопросы журналистов во вторник

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Президент Белоруссии Лукашенко во вторник ответит на вопросы журналистов
Белорусские государственные СМИ сообщают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 июня ответит на вопросы журналистов. Отмечается, что не стоит ожидать экстренного обращения к нации в этот день.
«СМИ ошибочно приписывают Лукашенко "экстренное обращение" к нации на сегодняшний день. Однако в первоначальном сообщении коллег из Пула Первого не было упоминания о сегодняшнем дне. Планируется, что он ответит на вопросы завтра. И нет никаких оснований считать, что в Беларуси происходит что-то требующее экстренного комментария президента. К тому же, Александр Григорьевич уже совершил все необходимые действия, которые говорят громче слов», — цитируют слова журналиста телеграм-каналы ОНТ и «СБ. Беларусь сегодня».Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за его вклад в урегулирование ситуации с мятежом ЧВК «Вагнер».
Артем Кузьмин