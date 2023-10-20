Лукашенко озвучил возможную причину гибели Белоруссии

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые правительственные чиновники пытаются направить ему ложную информацию о выполнении тех или иных решений. По его словам, хотя и не часто, но подобное случается.
Выступая во Дворце Независимости на совещании по вопросам планирования и реализации стратегических проектов, белорусский лидер отметил, что принятые решения не всегда реализуются вовремя, и это становится постоянным явлением, передает БелТА. Лукашенко также вспомнил полузабытое слово «приписки» времен планового советского хозяйства и поделился тем, что беспокоит его больше всего.
Он пояснил, что некоторые чиновники занимаются этим для того, чтобы себя выставить в наиболее выгодном свете. Лукашенко сказал, что с враньем еще предстоит решительно бороться. Примеры он обещал привести в личных беседах с теми, кого это касается.
По его словам, любые стратегические будут бесполезными в этом случае, и никаких положительных импульсов страна не получит. А развитие — это жизнь, заключил Александр Лукашенко.
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«Но меня больше всего в последнее время (я уже об этом где-то говорил) волнует то, что наше правительство вместо того, чтобы конкретным делом заниматься, начинает врать и дезинформировать президента», — сказал глава Белоруссии.
«Глядя в кривое зеркало, мы страну не удержим», — отметил белорусский президент.
По его словам, любые стратегические будут бесполезными в этом случае, и никаких положительных импульсов страна не получит. А развитие — это жизнь, заключил Александр Лукашенко.
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Александр Бойцов