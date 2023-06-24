Лукашенко заявил о согласии Пригожина остановить движение ЧВК «Вагнер»

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Ранее сообщалось, что Путин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения», - говорится в сообщении.
В настоящее время ЧВК «Вагнер» предложены гарантии безопасности и приемлемый вариант развития событий.
Напомним, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выдвинул условия и заявил, что собирается идти на Москву. Его военные будут блокировать Ростов-на-Дону до тех пор, пока к ним на переговоры не выйдет начальник Генштаба и министр обороны РФ. При этом на съезде с МКАД в районе Ясенево установлен блокпост с гранатомётом и БТР.