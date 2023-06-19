Лукашенко поддержал введение ответственности за смену пола и пропаганду ЛГБТ

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Лукашенко поддержал ответственность за пропаганду нетрадиционных отношений и смену пола
Генеральная прокуратура Белоруссии разместила в Telegram-канале сообщение о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко поддержал введение ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных ценностей и смены пола.
В ведомстве отметили, что инициатива о введении ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений и смену пола, полностью поддержал президент страны. Лукашенко также заявил об одобрении идеи внедрить в образовательный процесс Белоруссии курсы полового воспитания детей и молодежи.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Госдума РФ на пленарном заседании приняла законопроект о запрете смены пола.
В ведомстве отметили, что инициатива о введении ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений и смену пола, полностью поддержал президент страны. Лукашенко также заявил об одобрении идеи внедрить в образовательный процесс Белоруссии курсы полового воспитания детей и молодежи.
Анастасия Крестьянова