Лукашенко подписал закон о центрах совместной боевой подготовки с РФ

Фото: сайт Кремля
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией об учебно-боевых центрах совместной подготовки военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.
Соглашение будет регулировать деятельность учебно-боевых центров на базе воинских частей в Белоруссии и России, а также будет определять их приоритетные задачи и порядок взаимодействия министерств обороны.
Соответствующий закон глава белорусского государства подписал в понедельник, 17 июля.
Напомним, ранее белорусские пограничники перехватили в Гомельской области украинский беспилотник, с помощью которого велась разведка территории республики. Наряд пограничников, которые несли службу по охране границы на реке Днепр, выявили дрон, который был направлен с территории Украины.
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Соответствующий закон глава белорусского государства подписал в понедельник, 17 июля.
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Екатерина Коршунова