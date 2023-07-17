Лукашенко подписал закон о центрах совместной боевой подготовки с РФ

Итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti прокомментировала отмену зернового соглашения и заявила, что ее прекращение грозит политической нестабильностью в регионах с проблемами с продовольственной безопасностью.

Ранее, в МИД РФ заявили о том, что зерновое соглашение перестанет действовать 18 июля. Об этом российская сторона проинформировала ООН, Турцию и Украину. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, зерновое соглашение может возобновиться, если условия РФ будут выполнены.



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Анастасия Крестьянова