Лукашенко подписал закон «О народном ополчении»

Фото: сайт Кремля
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение подписать закон «О народном ополчении».
В соответствии с нормой, граждане смогут участвовать в обеспечении военного положения на правовой основе. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Текст документа опубликован на сайте главы государства.
Накануне, Лукашенко подписал закон о центрах совместной боевой подготовки с РФ, согласно которому, центры по военной подготовке будут обучать солдат на базе частей в России и Беларуси.
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Текст документа опубликован на сайте главы государства.
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Анастасия Крестьянова