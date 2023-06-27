Лукашенко подтвердил, что Пригожин прибыл в Белоруссию

Фото: сайт Кремля
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин находится в республике
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин находится в республике. Об этом сообщает издание БЕЛТА.
На церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, глава белорусский лидер заявил, что гарантии безопасности, которые были обещаны - предоставлены. Он также добавил, что Пригожин действительно находится в Белоруссии.
Ранее «Радио 1» сообщало, что по словам Президента РФ Путина, организаторы мятежа предали свою страну. Напомним, что речь идет о событиях 23 июня, когда глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесении ударов по тыловым лагерям бойцов компании.
На церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, глава белорусский лидер заявил, что гарантии безопасности, которые были обещаны - предоставлены. Он также добавил, что Пригожин действительно находится в Белоруссии.
Ранее «Радио 1» сообщало, что по словам Президента РФ Путина, организаторы мятежа предали свою страну. Напомним, что речь идет о событиях 23 июня, когда глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесении ударов по тыловым лагерям бойцов компании.
Анастасия Крестьянова