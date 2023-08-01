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Лукашенко понадеялся, что Белоруссия не применит ядерное оружие

Лукашенко назвал ядерное оружие фактором безопасности
01 августа 2023, 12:04

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не считает, что придется применять размещенное в Беларуси ядерное оружие. Об этом пишет издание БелТА.

В ходе общения с жителями агрогородка Каменецкого района, глава республики выразил надежду на то, что ядерное оружие Беларусью применено не будет.

Он отметил, что беларусы являются мирным народом и не хотят войны. Лукашенко также подчеркнул, что размещение на территории республики ТЯО, служит фактором безопасности и сдерживания. По его словам, страна в любой момент встанет на защиту себя и своей территории, однако добавил, что очень надеется, что необходимости применения ядерного оружия, не возникнет.

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#ядерное оружие
#лукашенко
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В Грузии оценили потери экономики из-за полного запрета въезда россиянам
Грузия потеряет $1 млрд в год при введении запрета на въезд россиянам
01 августа 2023, 12:21

Фото: iStock/Denis Kabanov

Грузинская экономика потеряет $1 млрд в год при введении полного запрета на въезд россиянам. Об этом сообщил глава правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.
Он также отметил, что страна лишиться более 20-30 тысяч рабочих мест. 

В случае, если на въезд россиян будет введен полный запрет, страна понесет существенные убытки. По прогнозам Кобахидзе, они составят около $1 млрд в год. 

Ранее, турэксперт Барзыкин оценил отношение грузин к российским туристам. По его мнению, несмотря на ситуацию с протестными акциями, которые прошли из-за прибытия в Батуми лайнера с российскими туристами, в стране рады гостям из России. 

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#грузия
#туристы
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Госдума рассматривает законопроект с новыми условиями отсрочки
01 августа 2023, 11:42

Фото: iStock/scaliger

В Госдуму внесён законопроект, отстраняющий от призыва мужчин, у которых есть ребёнок младше трёх лет или несовершеннолетние дети-инвалиды. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее предложение об изменении закона «О воинской обязанности и военной службе» внесли в Госдуму вице-спикер Владислав Даванков от фракции «Новые люди» и замруководителя этой партии Сардана Авксентьева.

Напомним, что сейчас отсрочка действует для отцов, которые воспитывают детей без матери, имеют двух и более детей, а также тех, кто воспитывает ребёнка-инвалида в возрасте до трёх лет.

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#отсрочка
#призыв
#мужчины
#дети-инвалиды
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Франция приступила к эвакуации соотечественников из Нигера
01 августа 2023, 11:27

Фото: iStock/Olivier DJIANN

МИД Франции сообщило о начале эвакуации своих граждан из Нигера.
Эвакуация начнётся сегодня. Такое решение было принято из-за нестабильной ситуации в Нигере, где совершаются противоправные действия по отношению к посольству Франции. А также из-за закрытия воздушного пространства, что не даёт возможности гражданам европейских стран самостоятельно покинуть государство.

В ведомстве добавили, что помимо французских граждан, будут эвакуированы и жители других европейских стран.

Ранее сообщалось, что Нигер приостановил экспорт урана и золота во Францию, несмотря на то что большая часть горнодобывающей промышленности в стране принадлежит европейскому государству.

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#франция
#нигер
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Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг после заявления о приостановке работы
01 августа 2023, 10:33

Фото: iStock/iDymax

Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг и таблички, убрали охрану, а дипломаты постепенно покидают страну. Об этом сообщает РИА Новости.
Власти Исландии ранее сообщили МИД РФ о приостановке деятельности посольства в Москве. При этом, они подчеркнули, что такой шаг не означает полного прекращения отношений между странами. Однако российское ведомство сообщило, что отреагирует на такое решение «соответствующим образом».

В настоящее время здание посольства Исландии в Москве не имеет никаких информационных указателей, говорящих о деятельности дипмиссии. Дипломаты постепенно покидают Россию.

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#посольство
#москва
#закрытие
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США договорились с двумя странами на поставку снарядов на Украину
FT: США заключили сделку с Болгарией и Южной Кореей о поставках снарядов на Украину
01 августа 2023, 09:22

Фото: iStock/rarrarorro

США заключили сделки с Болгарией и Южной Кореей на поставку 155-миллимитровых снарядов на Украину и ведут переговоры с Японией, об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.
По информации агентства, высокопоставленные должностные лица США сообщили о заключении сделки с Болгарией и Южной Кореей на поставку дополнительных снарядов на Украину. Также, по данному вопросу проводятся переговоры с японскими властями.

Ранее сообщалось, что США намерены начать поставки танков Abrams на Украину уже в сентябре. Отмечается, то боевые машины сначала будут направлены в Германию для модернизации, после чего, отправятся на Украину. Объем поставок в настоящее время не известен. 

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#переговоры
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В Киеве раскрыли планы на случай смерти Зеленского
Депутат Княжицкий: Власть на Украине перейдет Верховной Раде после смерти Зеленского
01 августа 2023, 09:09

Фото: iStock/Collab Media

Оппозиционный украинский депутат Николай Княжицкий заявил, что в случае смерти действующего президента Украины Владимира Зеленского, власть в стране перейдет к Верховной Раде. Об этом он сообщил в беседе с Politico.
По словам депутата, в случае утраты возможности осуществлять свои обязанности или при смерти Зеленского, власть в стране перейдет к председателю Верховной Рады. Отмечается, что рейтинг его доверия значительно ниже, чем у действующего президента Украины. ​

Переход власти определен положением конституции, отметил Княжицкий. Он также добавил, что преемственность Радой позволит избежать «вакуума власти». 

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#власть
#переход
#зеленский
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МО КНР: Поставки Тайваню военной помощи являются вмешательством во внутренние дела Китая
01 августа 2023, 08:48

Фото: istockphoto/ffikretow

Министерство обороны КНР сделало серьезное представление американским властям из-за предоставления США военной помощи Тайваню. Официальный представитель оборонного ведомства Китая Тань Кэфэй заявил, что такие действия ставят под угрозу мир и безопасность в регионе.
Ранее администрация Байдена приняла решение предоставить Тайваню военную помощь на сумму 345 миллионов долларов. Тань Кэфэй заявил, что Китай расценивает это как грубое нарушение суверенитета страны и вмешательство в ее внутреннюю политику, передает ТАСС.

Представитель министерства обороны КНР отметил, что тайваньский вопрос является «красной линией» в отношениях Китая и США, которую американской стороне не следует переступать. Он призвал Соединенные Штаты прекратить любые военные контакты с Тайванем и не идти по опасному пути, который может подорвать мир и стабильность в Тайваньском проливе. Тань Кэфэй также добавил, что китайская армия пристально следит за ситуацией вокруг Тайваня и постоянно находится в состоянии высокой боеготовности.

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#нарушение
#администрация
#мир
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ВСУ используют поставленную технику не по назначению
Журналист Репке: ВСУ применяют поставленную технику не по назначению
01 августа 2023, 08:41

Фото: iStock/Evgeny555

Немецкий журналист Bild Джулиан Репке обвинил Украину в том, что она использует предоставленную военную технику не по назначению, подводя её «слишком близко» к передовой.
По его словам, украинские военнослужащие лишились западной техники не в результате боя, а из-за того, что она находилась на передовой и была уничтожена российским огнем, который был открыт по позициям ВСУ.  

Журналист также обратил внимание на то, что командование Украины разделяет большие бригады на маленькие группы, которые оказываются более уязвимыми. Репке подчеркнул, что указанные ошибки привели к потери техники и вооружений, которые западные союзники отправляли на Украину для успешного проведения контрнаступления, еще до его фактического начала. 

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#вооружение
#техника
#украина
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Володин обвинил Киев в торговле детьми
Володин: Киевский режим торгует украинскими детьми
01 августа 2023, 08:30

Фото: сайт Кремля

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что власти Украины и лично президент страны Владимир Зеленский поддерживают преступления против детей. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По словам Володина, на Украине широко распространено суррогатное материнство. Многие страны выступают против данного вида бизнеса, однако, многие женщины, чьих супругов призвали на фронт, соглашаются на вынашивание детей за деньги, чтобы обеспечить необходимым свою семью.  

Спикер Госдумы отметил, что киевские власти пытаются угодить западным кураторам, поддерживая в стране торговлю детьми. 

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#оружие
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#страны
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