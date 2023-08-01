Лукашенко понадеялся, что Белоруссия не применит ядерное оружие

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не считает, что придется применять размещенное в Беларуси ядерное оружие. Об этом пишет издание БелТА.
Он отметил, что беларусы являются мирным народом и не хотят войны. Лукашенко также подчеркнул, что размещение на территории республики ТЯО, служит фактором безопасности и сдерживания. По его словам, страна в любой момент встанет на защиту себя и своей территории, однако добавил, что очень надеется, что необходимости применения ядерного оружия, не возникнет.
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Анастасия Крестьянова