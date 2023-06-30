Лукашенко предложил европейским странам план добрососедства

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Лукашенко заявил о предложении окружающим Белоруссию странам план добрососедства
Белоруссия намерена предложить окружающим её странам план добрососедства и мира, анонсировал президент республики Александр Лукашенко. Слова политика приводит его пресс-служба.
Лукашенко подчеркнул, что меры приняты не из-за страха перед военной мощью западных стран, а в целях сотрудничества. Цели «полков Запада» он при этом назвал ничтожными.
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«Нашему правительству, Министерству иностранных дел следует предложить им план добрососедства и мира», — подчеркнул белорусский лидер.
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Андрей Гаврилов