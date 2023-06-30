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Лукашенко предложил европейским странам план добрососедства

30 июня 2023, 18:36

Фото: сайт Кремля

Лукашенко заявил о предложении окружающим Белоруссию странам план добрососедства
Белоруссия намерена предложить окружающим её странам план добрососедства и мира, анонсировал президент республики Александр Лукашенко. Слова политика приводит его пресс-служба.

«Нашему правительству, Министерству иностранных дел следует предложить им план добрососедства и мира», — подчеркнул белорусский лидер.


Лукашенко подчеркнул, что меры приняты не из-за страха перед военной мощью западных стран, а в целях сотрудничества. Цели «полков Запада» он при этом назвал ничтожными.

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#Белоруссия
#Александр Лукашенко
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В Красноярском крае 20 детей застряли на середине реки во время сплава на катамаране
05 июля 2023, 08:25

Фото: Фотобанк Московской области

Дети из Новосибирской области застряли на реке Мана во время сплава
Спасатели эвакуировали 20 детей и 4 взрослых с катамарана с лопнувшим баллоном. Инцидент произошел во время сплава по реке Мана, пишет Агентство по ГО и ЧС Красноярского края.
 
ЧП случилось днём 4 июля. Детская туристическая группа из Новосибирска застряла на катамаране, у которого лопнул баллон, во время сплава по реке.
 
Спасатели на лодках перевезли 9 человек вместе со снаряжением в поселок Манский. Остальные туристы, починив катамаран, добрались до посёлка в сопровождении спасателей. Никто не пострадал.

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#Красноярский край
#эвакуация
#катамаран
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В Госдуме предложили увольнять приставов за ошибочное списание денег с карт
05 июля 2023, 08:13

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Замглавы депутатского объединения Алексей Диденко заявил, что ЛДПР в Госдуме инициировали поправки в законодательство, предусматривающие наказание судебных приставов, в случае неоднократных в течение года ошибок при списании денег с банковской карты или блокировке банковских счетов без реальных оснований.
За соответсвующие нарушения предложено ввести санкции, которые будут предусматривать штраф или увольнение. Об этом сообщаеи издание «Аргументы и факты». 

По словам депутата, целью данной меры будет являться исключение безответственного отношения к гражданам. Он также отметил, что поводом к разработке законопроекта стали неоднократные обращения россиян о незаконном списании денежных средств. Диденко также выразил надежду на то, ​что изменения в законодательстве смогут повысить компетенцию ФССП. 

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#Госдума
#приставы
#закон
#списания
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Роскачество рассказало о мифе про плохое качество дешевого вина
05 июля 2023, 08:11

istockphoto/Inside Creative House

В Роскачестве называют «потребительским мифом» утверждения о низком качестве дешевого вина
Роскачество называет мифом утверждение о том, что дешевое вино является плохим, пишет РИА Новости.
 
Роскачество в ходе исследования выяснило, что утверждение «вино чем дешевле, тем хуже», является потребительским мифом. По словам директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеси Буновой, прошлогодний топ-50 лучших вин на половину составили вина до 500 рублей, а 12 вин, которые удостоились высокой оценки экспертов, стоили от 169 до 399 рублей.
 
Также Буянова рассказала, что размер предприятия сказывается на цене продукции, поэтому вино от крупного производителя будет дешевле.
 
Роскачество обращает внимание и на магазин, в котором приобретается вино. Например, в дорогом супермаркете с разнообразным выбором вин цена за бутылку не может быть менее 500-600 рублей.

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#вино
#Роскачество
#алкоголь
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В Курской области ВСУ обстреляли школу
05 июля 2023, 08:01

Фото: Telegram-канал Р. Старовойта

ВСУ обстреляли посёлок Тёткино в Глушковском районе
Shot пишет, что один из снарядов попал в местную школу №2. Всего было около 12 прилётов.

Кроме здания школы повреждения получил частный дом.

Никто не пострадал.

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#ВСУ
#СВО
#Украина
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Суд назначил девушке 17 лет за убийство отца и стрельбу в детсаду
05 июля 2023, 07:56

Фото: iStock/Zolnierek

Суд приговорил к 17 годам колонии 19-летнюю девушку, устроившую стрельбу в детском саду Красноярска.
Весной 2022 года 19-летняя девушка пришла с ружьем в детский сад Красноярска. Воспитатели заметили оружие и попытались задержать ее до прибытия сотрудников полиции, сообщает телеграмм-канал 360tv.

В ходе следствия выяснилось, что подозреваемая в тот же день убила своего отца, затем направилась в детский сад, чтобы убить мальчиков. Приговором суда девушке назначено 17 лет лишения свободы. 

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#суд
#приговор
#детский сад
#стрельба
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ВСУ обстреливают Белгородскую область
05 июля 2023, 07:47

Фото: сайт Кремля

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ начали обстреливать город Валуйки в Белгородской области, работают системы ПВО.
Он сообщил, что в населенном пункте есть разрушения. Повреждены жилые дома и автомобили. Об этом губернатор заявил в своем телеграмм-канале. 

По предварительным данным, жертв среди населения нет. Оперативные службы выехали на место происшествия. 

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#Гладков
#ВСУ
#Белгородская область
#обстрелы
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На Камчатке найдены следы крушения истребителя МиГ-31
05 июля 2023, 07:33

Фото: iStock/Airubon

Масляное пятно нашли в воде на месте крушения истребителя МиГ-31, который выполнял тренировочный полëт без боекомплекта.
Предполагается, что масляное пятно образовалось после того, как самолет упал в воду. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.

До настоящего время члены экипажа не найдены. 

Напомним, накануне сообщалось о крушении истребителя МиГ-31, который выполнял плановый учебный полет в Камчатском крае. На борту самолета находился экипаж из двух лëтчиков. 

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#истребитель
#Камчатка
#экипаж
#крушение
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Times: У НАТО остался год, чтобы принять Украину в альянс
05 июля 2023, 07:17

Фото: iStock/GummyBone

Обозреватель британской газеты Times Роджер Бойес заявил, что у НАТО остался всего один год для того, чтобы принять Украину в альянс перед возможной победой Дональда Трампа на президентских выборах в США.
В своей статье журналист отметил, что в следующем году действующий президент США Джо Байден может попрощаться со своим постом. В том случае, если к власти придет Дональд Трамп, Украина не будет получать такую мощную военную помощь, которую направляет Запад на сегодняшний день.

Обозреватель порекомендовал ускорить процедуру принятия страны в альянс и призвал предоставить ей гарантии, пока процесс вступления проходит инстанции. 

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#НАТО
#Украина
#вступление
#саммит
#США
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Минобороны КНР: США, продавая оружие Тайваню, превращают остров в «пороховую бочку»
05 июля 2023, 07:01

Фото: istockphoto.com/Rich Townsend

Официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй во время брифинга заявил, что Соединенные Штаты, поставляя вооружение Тайваню, фактически превращают остров в «пороховой бочонок», пишет РИА Новости.
По мнению Пекина, они ставят под угрозу благополучие населения Тайваня и толкают его на путь катастрофических последствий.

Это заявление последовало после того, как Пентагон объявил на прошлой неделе, что Государственный департамент США утвердил возможную продажу Тайваню военных материалов и оборудования на общую сумму 440 миллионов долларов.

«Китай решительно осуждает продажу оружия Тайваню со стороны США и уже выразил свое решительное несогласие американским властям. США игнорируют фундаментальные опасения Китая, вульгарно вмешиваются в его внутренние дела и умышленно создают напряженность в Тайваньском проливе. Это, по сути, превращает Тайвань в „пороховой бочонок“ и ведет к тому, что народ Тайваня движется к катастрофическому исходу», — подчеркнул Тань Кэфэй.
Он также выразил призыв Китая к США незамедлительно прекратить поставки вооружения Тайваню и воздерживаться от военного сотрудничества с островом в любой форме, соблюдая обязательства не поддерживать независимость Тайваня.

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#китай
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