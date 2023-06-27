Лукашенко предсказал судьбу Белоруссии в случае разрушения РФ

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Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия погибнет, если разрушится Россия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае разрушения России, Белоруссия погибнет под обломками. Об этом сообщает BELTA.
Напомним, сегодня, 27 июня, Лукашенко выступает на вручении генеральских погон.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Лукашенко заявил о попытках ввести страну в заблуждение о реальных планах Запада.
«Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем», - уверен президент.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Лукашенко заявил о попытках ввести страну в заблуждение о реальных планах Запада.
Татьяна Лаврова