Лукашенко приедет с визитом в Китай

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3-4 декабря приедет с визитом в Китай.
Он приведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает агентство БелТА.
В повестку переговоров Лукашенко и Си Цзиньпина, которые пройдут в Пекине, включили вопросы торгово-экономического, международного сотрудничества, а также инвестиционного.
В программе визита запланировали несколько мероприятий социально-гуманитарного характера.
Ранее президенты Литвы, Латвии и Польши Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Анджей Дуда отказались позировать для совместной фотографии участников Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР28), проходящей в ОАЭ.
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В повестку переговоров Лукашенко и Си Цзиньпина, которые пройдут в Пекине, включили вопросы торгово-экономического, международного сотрудничества, а также инвестиционного.
Ранее президенты Литвы, Латвии и Польши Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Анджей Дуда отказались позировать для совместной фотографии участников Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР28), проходящей в ОАЭ.
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Мария Фирсова