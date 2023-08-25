Лукашенко: Пригожин никогда не просил гарантий безопасности для себя

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин никогда не просил гарантий безопасности от республики. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
По словам Лукашенко, Пригожин нередко заявлял о готовности погибнуть, отметив при этом, что умереть готов только героем.
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