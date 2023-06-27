Лукашенко призвал не называть его, Путина и Пригожина героями

Фото: Сайт Кремля
Александр Лукашенко призвал не называть его, Евгений Пригожина и Владимира Путина героями
Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил, чтобы из него, из главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и президента России Владимира Путина не делали героев. Об этом сообщает BELTA.
По его словам, политики упустили ситуацию и надеялись, что она разрешится, однако этого не произошло.
Напомним, сегодня, 27 июня, Лукашенко выступает на вручении генеральских погон.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Лукашенко заявил о провокациях «стран-соседей» на границе.
По его словам, политики упустили ситуацию и надеялись, что она разрешится, однако этого не произошло.
«Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев», - уверен Лукашенко.
Напомним, сегодня, 27 июня, Лукашенко выступает на вручении генеральских погон.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Лукашенко заявил о провокациях «стран-соседей» на границе.
Татьяна Лаврова