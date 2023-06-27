Лукашенко призвал не вбивать клин между ним и Путиным

Фото: сайт Кремля
Президент Белорусии Лукашенко призвал не пытаться вбить клин между ним и Путиным
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал не вбивать клин между ним и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет издание БЕЛТА.
По словам главы республики, некоторые должностные лица и представители СМИ пытаются внести разлад во взаимоотношения президентов. Он призвал прекратить подобные действия и заявил, что подобный тренд не нужно развивать, так как это не приведет ни к чему хорошему.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Путин поблагодарил россиян за поддержку, выдержку и сплоченность.
По словам главы республики, некоторые должностные лица и представители СМИ пытаются внести разлад во взаимоотношения президентов. Он призвал прекратить подобные действия и заявил, что подобный тренд не нужно развивать, так как это не приведет ни к чему хорошему.
Анастасия Крестьянова