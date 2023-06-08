Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сначала остановить конфликт на Украине, а потом искать его причины
На сегодняшний день важно прекратить конфликт на Украине, а не заниматься поиском его причин, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с секретарями советов безопасности государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности, пишет издание РИА Новости.
Белорусский лидер рассказал, что ни одно совещание не обходится без обсуждения украинского конфликта. Он призвал перестать искать причины кризиса, так как этим можно заняться позднее. По его мнению, сначала необходимо направить все усилия для прекращения вооруженного столкновения. Лукашенко также заявил, что за последнее время украинская сторона понесла большие потери в виде уничтоженной техники и жизней военнослужащих Украины.
Ранее «Радио 1» сообщало о заявлении Лукашенко о том, что Киев не воспользовался шансом на мирную жизнь своих граждан. По его словам, украинские власти на протяжении нескольких лет подталкивали к войне.
Белорусский лидер рассказал, что ни одно совещание не обходится без обсуждения украинского конфликта. Он призвал перестать искать причины кризиса, так как этим можно заняться позднее. По его мнению, сначала необходимо направить все усилия для прекращения вооруженного столкновения. Лукашенко также заявил, что за последнее время украинская сторона понесла большие потери в виде уничтоженной техники и жизней военнослужащих Украины.
Анастасия Крестьянова