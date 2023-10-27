Лукашенко призвал Украину начать переговоры «о земле и о мире»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал остановить боевые действия на Украине и провести переговоры «о земле и о мире» без предварительных условий. Об этом сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня».
«Думаю, что умных людей немало в Украине. Надо садиться за стол переговоров и договариваться. Как я когда-то говорил: не надо предварительных условий. Главное — команду дали «Стоп», — заявил белорусский лидер.Лукашенко призвал остановить войска, не стрелять, не перебрасывать резервы, а остановиться и сесть за стол переговоров. Он также обратил внимание на то, что с Украины сбегают люди и никто не хочет воевать. Он заявил, что у Незалежной будут проблемы, так как оружие имеется, а людей не будет.
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