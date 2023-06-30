Лукашенко призвал Варшаву думать о поляках, которые являются для Запада расходным материалом

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Президент Белоруссии Лукашенко: Варшаве нужно подумать о польском народе, ставшим для Запада расходным материалом
Глава Республики пояснил, что власти Польши должны подумать о своем народе, потому что от английского до французского языка слова «раб» и «славянин» звучат одинаково. Он также добавил, что западная сторона считает поляков славянами, а значит, расходным материалом. Ненависть ко всему славянскому, по словам белорусского лидера, передается из поколения в поколение.
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