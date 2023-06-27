Лукашенко прокомментировал обвинения по вопросу воровства детей Донбасса

Фото: сайт Кремля
Лукашенко считает безумием обвинения в адрес России и Белоруссии в воровстве донбасских детей
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что обвинения в адрес Москвы и Минска в «воровстве детей Донбасса» — это безумие. Об этом пишет РИА Новости.
Лукашенко добавил, что именно оппозиция республики продвигает идеи о «воровстве детей» и о привлечении Лукашенко к ответственности.
Президент Белоруссии также подчеркнул, что общественный деятель Алексей Талай занимается организацией оздоровления и реабилитации донбасских детей в Белоруссии.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Лукашенко заявил, что Минск определит алгоритм применения ТЯО.
Лукашенко добавил, что именно оппозиция республики продвигает идеи о «воровстве детей» и о привлечении Лукашенко к ответственности.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Лукашенко заявил, что Минск определит алгоритм применения ТЯО.
Екатерина Коршунова