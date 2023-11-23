Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на саммите ОДКБ

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал отсутствие представителей Армении на саммите ОДКБ.
Лукашенко заявил, что проблемные вопросы нужно решать совместными усилиями за столом переговоров, а не совершать демарши.
Прежде премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не планирует выходить из ОДКБ, однако принимать участие в мероприятиях, организованных для обсуждения совместных вопросов, не намерена. Об этом Пашинян сообщил белорусскому коллеге Александру Лукашенко.
Саммит ОДКБ проходит в Минске. Предполагается, что в рамках мероприятия страны-участницы соглашения обсудят коллективную безопасность, военное сотрудничество и способы противодействия терроризму.
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Прежде премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не планирует выходить из ОДКБ, однако принимать участие в мероприятиях, организованных для обсуждения совместных вопросов, не намерена. Об этом Пашинян сообщил белорусскому коллеге Александру Лукашенко.
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Анастасия Крестьянова