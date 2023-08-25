Лукашенко: Путин не может стоять за убийством Пригожина

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин не может стоять за крушением самолета главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Его слова приводит агентство БелТА.
Лукашенко подчеркнул, что в настоящее время, на президента России пытаются повесить вину за произошедшую трагедию. Он также добавил, что хорошо знает Путина.
Глава Беларуси назвал российского президента спокойным человеком и в какой-то мере медлительным, в части принятия решений по серьезным вопросам. Лукашенко подчеркнул, что не может представить, что к гибели Пригожина Путин имеет какое-то отношение.
Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости
Лукашенко заявил, что ненавидит деньги
Лукашенко рассказал, как видит переговоры по Украине
Глава Беларуси назвал российского президента спокойным человеком и в какой-то мере медлительным, в части принятия решений по серьезным вопросам. Лукашенко подчеркнул, что не может представить, что к гибели Пригожина Путин имеет какое-то отношение.
«Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло», — подытожил белорусский лидер.Читайте также:
Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости
Лукашенко заявил, что ненавидит деньги
Лукашенко рассказал, как видит переговоры по Украине
Анастасия Крестьянова