Лукашенко раскрыл единственную причину, по которой Россия все еще не взяла Киев

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл единственную причину, по которой ВС РФ еще не взяли Киев, в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
«У нас с Путиным был в связи с этим разговор. Я говорю, чтобы война закончилась, естественно, надо взять столицу. Он мне говорит: «Ты знаешь, это можно сделать немедленно, мгновенно, но погибнет огромное количество людей», - прокомментировал ситуацию Лукашенко.
Он также напомнил, что Вооруженным силам РФ уже удавалось дойти до окраины Киева, однако, они повернули назад. При этом, никакого сопротивления армия Зеленского не оказывала, ее под Киевом попросту не было, подытожил Лукашенко.
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Евгения Парфентьева