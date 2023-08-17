Лукашенко раскрыл, где был Зеленский во время подхода ВС РФ к Киеву

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сидел в погребе в момент, когда российские войска подошли к Киеву.
«Российские войска ушли оттуда, и никакой Зеленский там ничего не отражал (атаки). У него войск там фактически не было, а те, которые были, уже наполовину точно были не его. Они не хотели погибать. <…> И Путин потом отвёл войска, а как Зеленский защитил? Он что, разбил российскую армию? Нет! Зря вы описываете его подвиг, которого там не было. Путин отвёл войска от Киева. <…> А Зеленский сидел в погребе в это время!», — сказал Лукашенко в беседе с журналисткой Дианой Панченко.
До этого, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отдельные части Вооруженных сил (ВС) РФ в начале специальной военной операции пересекали границу Украины с белорусской территории.
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