Лукашенко раскрыл, когда Белоруссия вступит в конфликт

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Минск не будет вступать в конфликт, если ВСУ не пересекут границу, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
«Если вы, украинцы, не переступите нашу границу, мы никогда не будем в этой войне участвовать, в горячей этой войне, но помогать России мы будем всегда», - прокомментировал ситуацию Лукашенко.
Он также подчеркнул, что Минск и Москва – союзники.
Ранее Лукашенко провел встречу с главой российского военно-технического центра «Царские волки», экс-главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. Глава РБ сообщил о готовности использовать опыт и знания экс-главы «Роскосмоса» для достижения общих благ.
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Евгения Парфентьева