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Глава Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл, кто, по его мнению, станет следующим президентом России, в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проведет переговоры с белорусским коллегой Лукашенко и обсудит с ним строительство ВСМ в направлении Минска. Также, Путин сообщил, что возможно строительство ВСМ до Донецка и Луганска. Государственный лидер сообщил, что обсудит строительство железнодорожной магистрали от Москвы до Минска с президентом Белоруссии.
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Евгения Парфентьева