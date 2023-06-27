Лукашенко раскроет детали переговоров и разрешения ситуации в РФ

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Александр Лукашенко раскроет детали переговоров и разрешения ситуации в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в подробностях и по хронологии рассказывает присутствующим детали переговоров и разрешения ситуации в России. Об этом сообщает «Пул Первого».
По информации источника, в скором времени он лично раскроет все подробности для общественности.
Напомним, сегодня, 27 июня, Лукашенко выступает на вручении генеральских погон.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Лукашенко заявил о возможности противостоять угрозе с Запада.
По информации источника, в скором времени он лично раскроет все подробности для общественности.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Лукашенко заявил о возможности противостоять угрозе с Запада.
Татьяна Лаврова