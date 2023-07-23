Лукашенко раскрыл цель плана приема Украины в НАТО «по частям»

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В последнее время союзники киевского режима обсуждают идею приема Украины в НАТО «по частям». На встрече с Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что целью такого плана является отрыв от Украины ее западных территорий.
Александр Лукашенко отметил, что подобные планы по расчленению Украины неприемлемы для Союзного государства. Аппетиты поляков давно известны, но их желанию «оттяпать» часть соседней страны не суждено сбыться. Президент Белоруссии добавил, что если жителям Западной Украины потребуется поддержка, они ее получат.
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