Лукашенко раскрыл секреты размещения ядерного оружия в Белоруссии

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Ядерное оружие, полученное Белоруссией от России, будет распределено по всей стране
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что полученное от России ядерное оружие будет рассредоточено по всей стране.
Он подчеркнул, что ядерное оружие не будет храниться в одном месте.
Лукашенко также отметил, что Белоруссия получила от России ракеты и бомбы, которые в три раза мощнее тех, которые были использованы в Хиросиме и Нагасаки.
«У нас же хранилищ этих, как собак в деревне. Серьезно. У нас их было много. Мы их уже сегодня пять-шесть восстановили. Будем больше восстанавливать. И мы рассредоточим», - рассказал Лукашенко в интервью Ольге Скабеевой.
Лукашенко также отметил, что Белоруссия получила от России ракеты и бомбы, которые в три раза мощнее тех, которые были использованы в Хиросиме и Нагасаки.
Элина Позднякова