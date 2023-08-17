Лукашенко рассказал, будет ли участвовать в следующих президентских выборах в 2025 году

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ещё не принял решение об участии в президентских выборах в республике в 2025 году. Об этом он заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что следующим президентом России станет её нынешний глава Владимир Путин. Такая уверенность белорусского лидера связана с тем, что, по его мнению, у Путина нет конкурентов, которые достигли бы такого же высокого уровня.
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Анастасия Чинкова