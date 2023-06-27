Лукашенко рассказал, что испытал во время попытки мятежа в РФ

Фото: Сайт Кремля
Александр Лукашенко заявил, что ему было больно наблюдать за событиями прошлых выходных в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, какие эмоции испытал во время попытки мятежа в России. Об этом сообщает BELTA.
По его словам, ему и многим белорусам было больно наблюдать за происходящим.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Путин поблагодарил Лукашенко за вклад в разрешение ситуации с ЧВК «Вагнер».
По его словам, ему и многим белорусам было больно наблюдать за происходящим.
«Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно», - подчеркнул Лукашенко.Напомним, сегодня, 27 июня, Лукашенко выступает на вручении генеральских погон.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Путин поблагодарил Лукашенко за вклад в разрешение ситуации с ЧВК «Вагнер».
Татьяна Лаврова