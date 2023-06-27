Лукашенко рассказал, где Белоруссия готова разместить ЧВК «Вагнер»

Фото: сайт Кремля
Лукашенко заявил, что Белоруссия не строит лагерей для членов ЧВК «Вагнер», но готова помочь с размещением
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что в стране не строят лагерей для вагнеровцев. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».
Лукашенко добавил, что при необходимости Минск поможет ЧВК «Вагнеру» с размещением. Также он отметил, что вагнеровцам предложили одну из заброшенных частей.
Как стало известно, 26 июня Лукашенко общался по телефону с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который сообщил, что часть бойцов «Вагнера» планирует подписать контракт с Министерством обороны РФ.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Лукашенко заявил, что в Беларуси не будет центров по набору ЧВК «Вагнер».
Лукашенко добавил, что при необходимости Минск поможет ЧВК «Вагнеру» с размещением. Также он отметил, что вагнеровцам предложили одну из заброшенных частей.
«Ставьте палатки, пожалуйста. Но пока они находятся в Луганске в своих лагерях», — рассказал президент Белоруссии.
Как стало известно, 26 июня Лукашенко общался по телефону с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который сообщил, что часть бойцов «Вагнера» планирует подписать контракт с Министерством обороны РФ.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Лукашенко заявил, что в Беларуси не будет центров по набору ЧВК «Вагнер».
Екатерина Коршунова