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Лукашенко рассказал, где Белоруссия готова разместить ЧВК «Вагнер»

27 июня 2023, 17:55

Фото: сайт Кремля

Лукашенко заявил, что Белоруссия не строит лагерей для членов ЧВК «Вагнер», но готова помочь с размещением
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что в стране не строят лагерей для вагнеровцев. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

Лукашенко добавил, что при необходимости Минск поможет ЧВК «Вагнеру» с размещением. Также он отметил, что вагнеровцам предложили одну из заброшенных частей.


«Ставьте палатки, пожалуйста. Но пока они находятся в Луганске в своих лагерях», — рассказал президент Белоруссии.

Как стало известно, 26 июня Лукашенко общался по телефону с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который сообщил, что часть бойцов «Вагнера» планирует подписать контракт с Министерством обороны РФ.

Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Лукашенко заявил, что в Беларуси не будет центров по набору ЧВК «Вагнер».

#Лукашенко
#ЧВК
#Белоруссия
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Радиационный фон на Украине соответствует нормам
05 июля 2023, 09:26

Фото: iStock/alzay

Гидрометцентр сообщил, что радиационный фон на Украине соответствует нормам.
На официальном сайте гидрометцентра Украины размещена информация о том, что уровень радиации находится в норме и не превышает допустимых показателей. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Накануне, киевские власти неоднократно говорили о возможном взрыве на Запорожской АЭС. ​Российская сторона называет подобные заявления провокацией и не исключает возможности подрыва ЗАЭС Украиной. 

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#Украина
#ЗАЭС
#радиация
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В Белоруссии скоропостижно скончался 46-летний министр транспорта Аврааменко
05 июля 2023, 09:17

iStock/SergeyPankratov

Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Аврааменко умер на 47 году жизни
Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Аврааменко скоропостижно скончался на 47 году жизни, пишет «БелТА».
 
После выпуска из Белорусской государственной политехнической академии Алексей Аврааменко работал в дорожно-строительном управлении и тресте. С 2006 года начал работу в правительстве. С 2013 году занял должность в Министерстве транспорта и коммуникаций. В 2019 году Аврааменко возглавил ведомство.

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#Беларусь
#Аврааменко
#Минтранс
#министр транспорта
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Израильские военные покинули территорию Дженина
05 июля 2023, 09:10

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Операция израильских военных в Дженине завершилась, подразделения покинули территорию.
Контртеррористическая операция официально завершена. Об этом сообщает агентство France-Presse, ссылаясь на представителя армии Израиля.

Накануне о завершении операции заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, однако добавил, что она может быть возобновлена снова. В настоящее время солдаты вышли из района Дженина и прекратили ведение боевых действий. 

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#Израиль
#военные
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Возросло число погибших в результате прорыва Каховской ГЭС
05 июля 2023, 09:10

iStock/Soumen Hazra

В результате ЧП на Каховской ГЭС погибли 50 человек
Утром 6 июня мэр глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что при обстреле оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС.
 
Каховская ГЭС считается шестой ступенью каскада днепровских гидроэлектростанций. Она находится в нескольких километрах от города Новая Каховка, который расположен на территории Херсонской области.
 
В результате ЧП на Каховской ГЭС погибли 50 человек. Более 130 человек госпитализированы.

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#Каховская ГЭС
#Херсонская область
#подрыв Каховской ГЭС
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В Волгоградской области подросток оказался в реанимации после укуса каракурта
05 июля 2023, 09:03

iStock/Yury Karamanenko

13-летнего школьника в колено укусил паук, когда он помогал бабушке в огороде
Мальчик почувствовал себя плохо спустя 15-20 минут после укуса каракурта: появилась боль в ноге, животе, спине и груди.
 
Пострадавшего госпитализировали в Волжскую детскую больницу, а потом перевели в реанимацию Центра острых отравлений. Состояние школьника оценивается как средней степени тяжести.
 
Пик укусов пауков приходится на июль и август. В это время происходит их миграция.
 
Каракурт является самым ядовитым в России пауком. Его укусы вызывают сильнейшее отравление, которое может привести к смерти.

У каракурта черно-бархатистая окраска. Он встречается в Крыму и степной зоне страны.

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#Волгоградская область
#паук
#школьник
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Володин: Макрон привел Францию к саморазрушению
05 июля 2023, 09:01

Фото: сайт Кремля

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что политика нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона привела к росту протестных настроений и запуску механизмов саморазрушений страны.
Он пояснил, что своими действиями глава государства привел к тому, что роль партийной системы ослабла, протестные настроения возросли, а обсуждение важных вопросов происходит на улицах, вместо переговоров в парламенте. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.  

Депутат заявил, что причина, по которой французский лидер решил отправлять оружие на Украину состоит в том, чтобы отвлечь внимание от проблем внутри государства и сместить внимание жителей Франции на спецоперацию. 

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#Макрон
#Володин
#Франция
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В России планируют ввести новые штрафы для коммунальщиков
05 июля 2023, 08:53

Фотобанк Московской области

Управляющие компании планируют штрафовать до 30 тысяч рублей за отказ пересчитать счет за ЖКУ
«Известия» пишут, что в России могут ввести штрафы за нарушение сроков перерасчета необоснованно завышенной платы за ЖКУ.
 
УК, ТСЖ и другие спецорганизации могут быть оштрафованы за данное нарушение: для должностных лиц штраф составит до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — до 50 тысяч.
 
За неоднократное нарушение штрафы возрастут до 40 тысяч рублей и до 250 тысяч.
 
Законопроект нашёл поддержку правительства. В отзыве кабмина сказано, что инициатива заслуживает внимания. Она может предупредить нарушение прав граждан.

По мнению экспертов, новые нормы вряд ли окажут существенное влияние на работу коммунальщиков.

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#ЖКУ
#УК
#штраф
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При обстреле ВСУ города Валуйки в Белгородской области пострадала женщина
05 июля 2023, 08:45

Фото: сайт Кремля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что обстрел города Валуйки длился больше часа, в результате ударов по частному сектору, пострадала женщина.
По его словам, система ПВО отразила три цели на подлете к городу, также был сбит один БПЛА. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале. 

Глава региона заявил, что ВСУ выпустили 12 снарядов из РСЗО «Град» по частному жилому сектору. В результате обстрелов, пострадал один человек. Женщина с осколочными ранениями грудной клетки госпитализирована.

На место происшествия прибыли экстренные службы.

Ранее сообщалось о начале обстрела Белгородской области. 

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#Белгородская область
#обстрелы
#ВСУ
#женщина
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В Новой Москве два человека погибли в пожаре
05 июля 2023, 08:44

istockphoto/MaboHH

Трупы мужчины и женщины обнаружены в сгоревшем доме в Новой Москве
Тела женщины и мужчины спасатели обнаружили в сгоревшем деревянном доме в поселке Птичное поселения Первомайское в Новой Москве, пишет РИА Новости.
 
Причина возгорания станет известна после пожарно-технической экспертизы.

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#Новая Москва
#пожар
#ЧП
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