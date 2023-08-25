Лукашенко рассказал, как через Путина предупредил Пригожина о готовящемся покушении

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прежде, он узнал о подготовке покушения на бизнесмена Евгения Пригожина, после чего передал информацию в Кремль, а президент России в свою очередь предупредил главу ЧВК.
Эти сведения, президент Беларуси передал российскому коллеге Владимиру Путину, а тот, в свою очередь, предупредил бизнесмена. Также Лукашенко подчеркнул, что через какое-то время, он уточнил у Пригожина, дошла ли ему информация, переданная Владимиру Путину о готовящемся покушении. Глава ЧВК заявил, что президент действительно его предупредил.
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