Лукашенко рассказал, как видит переговоры по Украине

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Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал о своем видении переговоров по Украине, в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
«Переговоры должны начаться без предварительных условий. Это классика в любой дипломатии. Надо сесть за стол переговоров и обсуждать всё: и Крым, и Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск. Всё там надо обсуждать», - прокомментировал ситуации Лукашенко.
Он также отметил, что Россия готова разговаривать на любую тему, однако Украина, идущая на поводу у США, решительно отказывается от этого.
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Евгения Парфентьева