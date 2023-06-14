Лукашенко рассказал, когда Россия сможет применить ядерное оружие

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Лукашенко заявил, что в случае угрозы безопасности страны, если враг вторгнется на ее территорию и агрессия будет угрожать существованию государства, РФ будет вправе пойти на применение ядерного оружия.
«С угла же только вперед можно выйти. Вот тогда ждите», - выразился глава республики.Он также выразил убеждение в том, что нужно договариваться, пока такая возможность существует. По его словам, Украине не позволяют идти на переговоры, хотя мирное население страны и многие военные, хотят немедленного прекращения конфликта. Он также сравнил Владимира Зеленского с Горбачевым, заявив, что последнего тоже все страны радостно встречали и целовали, однако, все закончилось плачевно. Аналогичные события ждут и Зеленского, предрек белорусский лидер.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Президент Белоруссии Лукашенко заявил о многочисленных потерях со стороны ВСУ в ходе наступления.