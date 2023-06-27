Лукашенко рассказал о том, как он связался с Пригожиным

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своём разговоре с Евгением Пригожиным
По словам Александра Лукашенко, худой мир лучше любой войны, поэтому он призывал российское руководство не торопиться с решениями.
«Мы уточнили. Установили к середине дня целых три канала, по которым мы можем разговаривать с Ростовом», - рассказал Александр Лукашенко.
По словам Лукашенко, «самое опасное не в том, какая была ситуация, а как она могла развиваться и её последствия. Я также понял: принято жестокое решение - мочить. Я предложил Путину не торопиться».
Ранее Путин заявил, что военные «фактически остановили гражданскую войну». «Московский Комсомолец» пишет, что Владимир Путин во время выступления в Кремле поблагодарил военнослужащих за их работу во время мятежа Евгения Пригожина, который произошёл 24 июня.
По словам Владимира Путина, в трудный для страны час военные «встали на пути смуты, итогом которой был бы хаос», военные «фактически остановили гражданскую войну».
«Мы уточнили. Установили к середине дня целых три канала, по которым мы можем разговаривать с Ростовом», - рассказал Александр Лукашенко.
Ранее Путин заявил, что военные «фактически остановили гражданскую войну». «Московский Комсомолец» пишет, что Владимир Путин во время выступления в Кремле поблагодарил военнослужащих за их работу во время мятежа Евгения Пригожина, который произошёл 24 июня.
По словам Владимира Путина, в трудный для страны час военные «встали на пути смуты, итогом которой был бы хаос», военные «фактически остановили гражданскую войну».
Мария Фирсова