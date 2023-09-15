Лукашенко предложил Путину сотрудничество с Белоруссией и КНДР «на троих»

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Белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи заявил, что Москва, Минск и Пхеньян могли бы задуматься о «сотрудничестве на троих».
«Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве на троих: Северная Корея, Россия — и кусочек для Белоруссии найдётся», — высказался лидер Белоруссии .Александр Лукашенко также добавил, что наблюдал за последними рабочими днями Владимира Путина и ему было видеть их с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный.
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