Лукашенко рассказал, останется ли ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ядро ЧВК «Вагнер» остается в Белоруссии, бойцы будут жить и работать на территории страны. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
«Вагнер» жил, «Вагнер» жив и «Вагнер» будет жить в Беларуси», - заявил Лукашенко.По его словам, система расположения ЧВК на территории республики, была выстроена еще с Евгением Пригожиным. В Беларуси будут проживать столько бойцов, сколько потребуется подразделениям и государству. Они будут жить и работать на территории страны.
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Анастасия Крестьянова