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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с Владимиром Путиным заявил, что его начала напрягать деятельность ЧВК «Вагнер», желающей идти на Варшаву.
Ранее сообщалось, что в Стрельне под Санкт-Петербургом начались переговоры Путина и Лукашенко. Российский президент сразу заявил о провале украинского контрнаступления, а его белорусский коллега указал на то, что с этого момента уже можно просчитать реальные потери Вооружённых сил Украины.
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На встрече двух лидеров Владимир Путин заявил о провале украинского контрнаступления
Анастасия Чинкова