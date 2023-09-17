Лукашенко рассказал, возможна ли война в Белоруссии

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Война на территории Белоруссии в современных условиях невозможна. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе патриотического форума «Мы – белорусы!»
Он отметил, что война невозможна, поскольку Белоруссия «самая миролюбивая нация на земле», которая никому не угрожает ни ядерным оружием, ни военными подразделениями.
При этом, Лукашенко добавил, что в случае возникновения угрозы безопасности, Белоруссия станет Брестской крепостью.
Ранее в ходе того же форума Лукашенко обратился к граничащим с Белоруссией странам. Он заявил, что Минск не рисует никаких красных линий, поскольку линия может быть только одна – государственная граница, которую не стоит нарушать, поскольку последует мощный ответ. Но, всё же, Лукашенко выразил надежду на мирное существование соседних государств, без повторения ошибок прошлого, поскольку мир сейчас слишком хрупок.
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При этом, Лукашенко добавил, что в случае возникновения угрозы безопасности, Белоруссия станет Брестской крепостью.
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Анастасия Чинкова