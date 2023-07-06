Лукашенко: Россия – будущее планеты

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что будущее планеты за Россией, подчеркнув, что все основные ресурсы находятся именно здесь.
«Россия - это будущее планеты. Все ресурсы здесь», - цитирует Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.
При этом глава Белоруссии напомнил о своих словах на конференции, которая проходила в Москве. Тогда он высказал позицию, что России стоит активнее демонстрировать себя, несмотря на различия в постсоветском пространстве, которое все-таки еще можно консолидировать.
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