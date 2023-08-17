Лукашенко: «С территории Беларуси отдельные части ВС РФ пересекли границу Украины»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отдельные части Вооруженных сил (ВС) РФ в начале специальной военной операции пересекали границу Украины с белорусской территории.
«Да, с территории Беларуси отдельные части ВС РФ пересекли границу Украины. <...> Почему российские войска пересекли границу Беларуси и Украины в районе Чернобыльского региона — это спросите у Зеленского», — приводит ТАСС слова Лукашенко из его интервью.
До этого глава Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл, кто, по его мнению, станет следующим президентом России. Так, по его мнению, следующим президентом России станет ее нынешний лидер Владимир Путин.
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