Лукашенко: В ходе контрнаступления погибли до 40 тысяч украинцев

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«Контрнаступ» 4-5 числа начался. Мы даже не заметили. Ну, вы не заметили. Мы это наблюдаем, видим, что там происходит. Так вот, за это время украинцев погибло под 40 тысяч. Погибло! И больше 100 тысяч ранено. Почти 120-150 тысяч (потерь – ред.)! И «Брэдли» горят, и «Леопарды» горят. Точно так же, как наши с советских времен танки», - прокомментировал ситуацию Лукашенко.
Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что посла украинскую делегацию, которая предложила провести мирные переговоры в Стамбуле. По словам президента, он послал делегацию «на хрен».
Ранее «Радио 1» сообщало, как российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не планировала ни событий в Крыму в 2014 году, ни специальной военной операции, а лишь пыталась завершить вооруженный конфликт.