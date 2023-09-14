Лукашенко выехал в Россию с рабочим визитом

Венгерские власти приветствовали слова президента России о вводе советских войск в Венгрию в 1956 году. Российский лидер на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), отвечая на вопрос об этих событиях и о «пражской весне» 1968 года, сказал, что та часть политики СССР была ошибкой и вела только к увеличению напряжения.