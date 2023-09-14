Лукашенко выехал в Россию с рабочим визитом

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Россию с рабочей поездкой, 15 сентября запланирована его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Пул первого».
Уточняется, что встреча лидеров России и Белоруссии была запланирована ранее в соответствии с графиком. По предварительным данным, Путин и Лукашенко обсудят международную повестку, также будут затронуты темы региональной проблематики.
Кроме того, планируется обсуждение совместных экономических задач, в частности в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях. При этом в рамках встречи обсудят большую работу в сфере импортозамещения.
Напомним, накануне Путин встретился с Председателем КНДР Ким Чен Ыном.
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Кроме того, планируется обсуждение совместных экономических задач, в частности в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях. При этом в рамках встречи обсудят большую работу в сфере импортозамещения.
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Элина Позднякова