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Лукашенко выехал в Россию с рабочим визитом

14 сентября 2023, 10:12
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Россию с рабочей поездкой, 15 сентября запланирована его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Пул первого».
Уточняется, что встреча лидеров России и Белоруссии была запланирована ранее в соответствии с графиком. По предварительным данным, Путин и Лукашенко обсудят международную повестку, также будут затронуты темы региональной проблематики.

Кроме того, планируется обсуждение совместных экономических задач, в частности в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях. При этом в рамках встречи обсудят большую работу в сфере импортозамещения.


Напомним, накануне Путин встретился с Председателем КНДР Ким Чен Ыном.

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#кндр
#путин
#лукашенко
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В Киеве начнет работать команда Пентагона из-за воровства передаваемой помощи
14 сентября 2023, 10:26

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

В конце сентября в Киеве начнет работу команда Пентагона для того, чтобы следить, как используется помощь, передаваемая Украине Штатами. Об этом сообщил генинспектор Минобороны США, передает CNN.
США выделил дополнительный персонал для того, чтобы проверять, как Киев использует помощь, оказываемую Украине Соединенными Штатами. Команда будет работать в посольстве США в Киеве. Такие действия предприняты в связи призывами республиканцев усилить контроль за использованием Украиной американских средств.

Уточняется, что ранее контролировать переданные средства было сложно из-за ограниченного присутствия американцев на Украине.

«В первые полгода войны преступники, боевики-добровольцы и торговцы оружием в Украине пытались украсть часть предоставленного Западом оружия и оборудования, прежде чем оно было обнаружено украинской разведкой», - говорится в докладе от октября 2022 года.

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#сша
#помощь
#контроль
#добровольцы
#всу
#киев
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В Украину прибыл старший представитель управления Пентагона по Украине
14 сентября 2023, 10:25

Фото: istock / Ruslan Lytvyn

Старший представитель управления генерального инспектора Пентагона по Украине посетил Киев для налаживания сотрудничества и укрепления партнерских отношений.
В мае 2023 года Пентагон заявил, что стоимость военной помощи, направленной Соединенными Штатами в Киев завышена из-за несоответствия оценки в различных категориях. Эксперт прибыл в американское посольство в Киеве для проверки по факту повышенных цен. Информацию сообщает издание РИА Новости.

Отмечается, что для упрощения проведения расследования в ближайшее будущее на территорию Украины будет направлен дополнительный персонал.

Напомним, что ранее Пентагон сообщил, когда первые F-16 полетят над Украиной. Кандидат на пост начальника штаба ВВС США генерал Дэвид Олвин заявил, что обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 продлится от 6 до 9 месяцев. 

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#сша
#киев
#посольство
#пентагон
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В Германии «отделили» Калининград от России, назвав его Кёнигсбергом
Министр обороны Германии Писториус назвал Калининград Кёнигсбергом
14 сентября 2023, 09:47

Фото: iStock/PeterHermesFurian

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кёнигсберг. Это произошло в ходе дискуссии, организованной федеральной академией политики безопасности.
Говоря о размещении бригады вооружённых сил Германии в Литве, Писториус заявил, что прибалтийская страна находится «в ловушке» между Кёнигсбергом, Россией и Белоруссией. 

Он уточнил, что размещение бригады, состоящей из четырёх тысяч немецких военнослужащих, позволит обеспечить безопасное положение Литвы, а также усилить территории НАТО, находящиеся на востоке Европы.

Напомним, что Калининград относился к Восточной Пруссии и носил название Кёнигсберг. К СССР город присоединился после окончания Великой Отечественной войны, по решению Потсдамской конференции 1945 года.

Отмечается, что Россия неоднократно выражала обеспокоенность из-за активности НАТО у западных границ. Российское правительство сообщало, что не собирается создавать угрозы для европейских государств, однако проигнорировать потенциально опасные действия альянса также не может. 

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#германия
#россия
#калининград
#министр
#оборона
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Reuters: Санкции Евросоюза сняты с бизнесменов Ахмедова, Шульгина и Березкина
14 сентября 2023, 09:45

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Накануне на сайте Совета ЕС появилась информация о продлении индивидуальных санкций против россиян до 15 марта 2024 года. В новый список не вошли российские бизнесмены Григорий Березкин, Александр Шульгин и Фархад Ахмедов, а также Герой России, полковник Георгий Шуваев, погибший в ходе СВО осенью прошлого года.
Таким образом, Евросоюз отменил санкции  в отношении четырех граждан России: владельца группы ЕСН Григория Березкина, бывшего генерального директора онлайн-ретейлера Ozon Александра Шульгина, а также погибшего в зоне спецоперации полковника Георгия Шуваева, передает информационное агентство Reuters.

Ахмедов, Березкин и Шульгин попали под санкции в апреле 2022 года. Ахмедова обвинили в близости к Кремлю и участии в тех отраслях, которые обеспечивают значительные доходы российской власти. Однако еврочиновники ошиблись: бизнесмен прекратил иметь отношение к акциям российских компаний еще в 2017 году. Шульгин и Березкин также обвинялись в близости российской власти и в том, что они являются «влиятельными» бизнесменами. Но первый через несколько дней после попадания в санкционные списки ушел с поста гендиректора Ozon и вышел из совета директоров, а за второго вступились российские оппозиционеры, не имеющие никакой связи с властью.

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#санкции
#бизнесмен
#онлайн
#доходы
#евросоюз
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МИД Японии: Страна продолжит санкции против России
14 сентября 2023, 08:47

Фото: istockphoto/blew_i

Япония как председатель Группы семи (G7) продолжит жесткую санкционную политику, но с учетом национальных интересов. Об этом заявила Ёко Камикава, занявшая пост министра иностранных дел в результате перестановок в японском правительстве.
Она отметила, что Япония несомненно продолжит дипломатические усилия в связи с конфликтом на Украине, такие, как введение жестких антироссийских санкций. Но в то же время Япония и РФ являются соседями, а потому некоторые экономические вопросы, такие, например, как рыболовный промысел, надлежит решать по-соседски, но, конечно, с учетом национальных интересов во внешней политике, добавила Камикава.

Она также заявила, что Япония продолжит курс на решение территориальных споров с Россией относительно Северных территорий, как японцы называют Курильские острова. Глава МИД подчеркнула, что в настоящий момент для японской стороны является приоритетным вопрос возобновления посещений могил японских жителей Курил. Ёко Камикава сообщила, что ее ведомство всеми силами будет добиваться от России разрешения на возобновление этих поездок.

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#япония
#мид
#курс
#рф
#санкции
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Власти Венгрии одобрили оценку Путина событий 1956 года
14 сентября 2023, 07:44

Фото: istockphoto/rarrarorro

Венгерские власти приветствовали слова президента России о вводе советских войск в Венгрию в 1956 году. Российский лидер на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), отвечая на вопрос об этих событиях и о «пражской весне» 1968 года, сказал, что та часть политики СССР была ошибкой и вела только к увеличению напряжения.
Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, комментируя эти слова президента России, отметил, что такой взгляд на те давние события венгры могут только приветствовать. Он также добавил, что было бы замечательно, если бы такая позиция Путина нашла отражение в российских учебниках истории.

Гуйяш упомянул учебник истории потому, что появившееся недавно в России учебное пособие для 11-х классов вызвало в Венгрии бурное недовольство. В главе, посвященной венгерским событиям, описаны демонстрации протеста, направленные против «просоветской» политики правительства и требующие выхода страны из Варшавского договора. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что  для правительства оценка той ситуации однозначна: в стране происходила революция, в ходе которой венгерский народ боролся за свою свободу и независимость.

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#мид
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#страны
#венгрия
#владимир путин
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Пашинян сделал резкое заявление в отношении российских миротворцев
Пашинян: Российские миротворцы не справились со своей миссией
14 сентября 2023, 07:15

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Российские миротворцы не смогли справиться со своей задачей в Нагорном Карабахе, однако и без их присутствия ситуация не была бы лучше. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По его словам, российские миротворцы отвечали за Нагорный Карабах. При этом безопасность в регионе встала под вопрос на фоне гуманитарного кризиса, который произошел после закрытия Лачинского коридора, проходящего между Карабахом и Арменией.

«Так как эти проблемы (с закрытием Лачинского коридора - ред.) существуют, миротворцы РФ не справились со своей задачей. Но я не могу сказать, что, если бы российские миротворцы не были в Нагорном Карабахе, ситуация сейчас была бы лучше», - заявил Пашинян.

Ранее Он также заявил, что, несмотря на сохраняющийся риск возобновления открытого конфликта с Азербайджаном, армянские власти не могут полагаться на Россию и считать её гарантом своей безопасности.

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#безопасность
#рф
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«Зима близко»: Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Украина готова к революции
Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Украина готова к революции
14 сентября 2023, 06:33

Фото: iStock/Silent_GOS

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что зимой украинцы могут начать революцию против президента Владимира Зеленского. Соответствующее видео он опубликовал на своем YouTube-канале.
По его словам, украинский лидер установил диктатуру и узурпировал власть благодаря военному положению в стране. Граждан Украины не устраивает такое положение вещей и они попробуют его изменить, уверен Соскин.

Он добавил, что недовольства начнутся, когда зимой на Украине не будет ни света, ни воды, и разничные регионы окажутся в «блэкауте».

«Когда начнется голод, когда полностью не будет поставок бензина и прочего, когда не будут ходить машины, не будут убираться города, нельзя будет доставить продовольствие в населенные пункты, тогда начнутся массовые выступления», — заявил бывший советник президента.

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#украина
#власть
#регионы
#лидер
#сво
#зеленский
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Движение по Крымскому мосту вновь временно перекрыто
14 сентября 2023, 06:03

Фото: iStock/Sergey_Denisenko

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту, не уточняя причин перекрытия.
Всех находящихся на мосту автомобилистов призвали, во-первых, сохранять спокойствие, а во-вторых - строго следовать всем указаниям сотрудников, отвечающих за транспортную безопасность магистрали.

Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин ранее заявлял, что повреждённая в результате теракта автомобильная часть Крымского моста откроется 15 сентября. В настоящее время уже отремонтирована сама повреждённая конструкция моста. Теперь предстоит уложить асфальт и нанести на него разметку, установить ограждения и разместить освещение.

Напомним, что 17 июля украинские военные произвели атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В связи с этим происшествием СК РФ возбудил уголовное дело. В результате взрыва пострадала несовершеннолетняя девочка, её родители погибли. Также было сильно повреждено дорожное полотно. В настоящее время на Крымском мосту движение автомобилей происходит в реверсивном режиме.

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#крымский мост
#автомобили
#перекрытие
#транспорт
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Достижения.рф