Лукашенко выразил уверенность в том, что ядерное оружие в Белоруссии не будет применено

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Президент Беларуси Лукашенко: Ядерное оружие не будет применено, но оно должно быть
Белорусский лидер выразил уверенность в том, что ядерное оружие, которое находится на территории республики и хранится в надежном месте, не будет применено. Он также отметил, что все больше убеждается в том, что ТЯО должно находится в Беларуси.
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