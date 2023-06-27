Лукашенко: «Я и Путин — поколение уходящих политиков»

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Лукашенко назвал себя и Путина «поколением уходящих политиков»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он и российский лидер Владимир Путин являются «поколением уходящих политиков».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не вбивать клин между ним и российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы республики, некоторые должностные лица и представители СМИ пытаются внести разлад во взаимоотношения президентов. Он призвал прекратить подобные действия и заявил, что подобный тренд не нужно развивать, так как это не приведет ни к чему хорошему.
«Мы, я не раз это говорил, я и Путин — поколение уходящих политиков. Ни у него, ни у меня нет уже таких амбиций», — приводит ТАСС со ссылкой на агентство БелТА слова белорусского лидера.
Мелисса Тимофеева